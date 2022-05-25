Эльхан Мамедов отправился в Киев, чтобы помочь Украине

Директор ФИФА по европейским национальным ассоциациям, вице-президент АФФА Эльхан Мамедов побывал с рабочим визитом в Киеве. Об этом в своем Facebook написал президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

«ФИФА продолжает поддерживать Украину. С рабочим визитом в Киев приехал хороший друг Украины, директор ФИФА по европейским национальным ассоциациям Эльхан Мамедов, - сообщил президент ФФУ. - С Эльханом мы долгое время плодотворно сотрудничаем. И этот визит в Украину - одна из его первых международных поездок после назначения в ФИФА - отличный пример его теплого отношения к нашей стране. Сама поддержка Украины со стороны ФИФА стала главной целью этого визита. Ключевые вопросы повестки дня обсуждались в доме футбола вместе с первыми вице-президентами ФФУ Алексеем Михайличенко, Анатолием Демьяненко, Олегом Протасовым, Вадимом Костюченко и генеральным секретарем Юрием Записоцким. А позже также состоялось отдельное рабочее совещание с участием Эльхана Мамедова и министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта».

По словам Павелко, это «хорошая возможность еще раз поблагодарить ФИФА в лице высокого представителя организации за оперативное отстранение российских команд и клубов от всех международных соревнований и значительную гуманитарную помощь, которую Украина получила от мирового футбольного сообщества с 24 февраля».