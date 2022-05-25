Эрдоган и Макрон обсудили Украину и заявки Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщили в Управлении по связям Администрации президента Турции.

Как сообщили в управлении, лидеры двух стран обсудили региональные процессы, в том числе тематику войны между Украиной и Россией, а также заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

Турецкий лидер выразил надежду на скорейший и справедливый мир между Россией и Украиной, отметив, что Анкара продолжает поощрять стороны к диалогу и дипломатии. Президент Турции также заявил, что контакты Хельсинки и Стокгольма с лицами и структурами, связанными с террористами ПКК, противоречат духу союзничества в рамках НАТО.