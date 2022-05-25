Министр Теймур Мусаев осадил армянскую делегацию в Женеве

Как уже сообщалось, в Женеве проходит 75-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, в которой принимает участие министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

В пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что, выступая во время общих дебатов, проведенных в рамках сессии, министр Теймур Мусаев рассказал о вызовах пандемии, в том числе о важности международного сотрудничества в создании сильных, устойчивых систем здравоохранения. В частности, министр рассказал о важных процессах, осуществляемых в Азербайджане в сфере здравоохранения.

Теймур Мусаев отметил, что правительство Азербайджана готово обеспечить права на здоровье всех этнических групп, проживающих на территории страны, в том числе граждан Азербайджана армянского происхождения. Учитывая это, он подчеркнул недопустимость того, чтобы армянская делегация, используя возможности международной платформы здравоохранения, выдвигала на нынешней Ассамблее необоснованные и провокационные обвинения, а взамен призывала внести свой вклад в мирный процесс, начатый между двумя странами.