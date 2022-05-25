Российские войска обстреляли центр Харькова: есть погибшие и раненые

В Харькове в результате обстрелов российских военнослужащих погибли четыре человека, еще 7 получили ранения. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты снова обстреливают областной центр. По предварительной информации, в результате обстрелов 7 человек пострадали. К сожалению, 4 погибших. Информация уточняется", - отметил он.

Синегубов призвал жителей Харькова и района находиться в укрытиях.