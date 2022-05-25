В Турции не согласны с решением талибов

Он также отметил, что переговоры с талибами продолжаются, но не уточнил, по каким конкретно вопросам.

Накануне талибы заключили соглашение с ОАЭ о сотрудничестве по управлению четырьмя аэропортами в стране, в том числе столичным. В начале февраля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Доха и Анкара достигли принципиальных договоренностей с движением "Талибан" по управлению четырьмя афганскими аэропортами. В апреле переговоры Катара и Турции с талибами зашли в тупик.