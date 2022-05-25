В Турции не согласны с решением талибов
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал ошибочным соглашение, заключенное между представителями движения "Талибан"и ОАЭ, о сотрудничестве по управлению местными аэропортами, передает ТАСС.
"Мы посчитали подход "Талибана" неправильным", - цитирует министра телеканал ENTV.
По словам Чавушоглу, договоренности касаются оказания наземных услуг в аэропортах.
Он также отметил, что переговоры с талибами продолжаются, но не уточнил, по каким конкретно вопросам.
Накануне талибы заключили соглашение с ОАЭ о сотрудничестве по управлению четырьмя аэропортами в стране, в том числе столичным. В начале февраля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Доха и Анкара достигли принципиальных договоренностей с движением "Талибан" по управлению четырьмя афганскими аэропортами. В апреле переговоры Катара и Турции с талибами зашли в тупик.