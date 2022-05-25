Разведка Украины рассказала, как доставлялась помощь «азовцам»

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов рассказал, что всего к защитникам Мариуполя в «Азовсталь» летало 16 военных вертолетов Ми-8 с помощью, а однажды с 72 бойцами полка «Азов» на борту. Как пишут украинские СМИ, об этом Буданов рассказал американскому военному изданию The War Zone.

«Специальную операцию разработали специалисты ГУР МО. В общей сложности было 7 таких миссий.

Каждый раз вертолеты успешно доставляли необходимое пополнение (для защитников «Азовстали» – ред.). Но во время пятой и седьмой миссии два вертолета сбили (на обратном пути – ред.). Также был уничтожен еще один вертолет, который вылетел на спасение экипажа одного из этих двух сбитых вертолетов».