Разведка Украины рассказала, как доставлялась помощь «азовцам»
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов рассказал, что всего к защитникам Мариуполя в «Азовсталь» летало 16 военных вертолетов Ми-8 с помощью, а однажды с 72 бойцами полка «Азов» на борту. Как пишут украинские СМИ, об этом Буданов рассказал американскому военному изданию The War Zone.
«Специальную операцию разработали специалисты ГУР МО. В общей сложности было 7 таких миссий.
Каждый раз вертолеты успешно доставляли необходимое пополнение (для защитников «Азовстали» – ред.). Но во время пятой и седьмой миссии два вертолета сбили (на обратном пути – ред.). Также был уничтожен еще один вертолет, который вылетел на спасение экипажа одного из этих двух сбитых вертолетов».
Начальник ГУР рассказал также, что в каждой миссии летело два вертолета, которые везли бойцам на «Азовстали» еду, питьевую воду, медикаменты и боеприпасы. Тем не менее во время одной миссии вылетело сразу четыре вертолета.
Также вертолетами во время очередной миссии привезли 72 бойца из полка Нацгвардии «Азов», которые усилили уже находившееся на «Азовстали» подразделение.
Буданов отказался сказать, когда происходили полеты этих вертолетов и количество потерь среди украинских военнослужащих.