Путин заявил, что «выдавить» Россию из глобальной экономики невозможно

Россия не планирует уходить с глобальной экономической арены, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме. По его словам, Россию хотят выдавить, но «это невозможно». Также российский лидер подчеркнул, что те, кто стремятся к изоляции России, наносят ущерб сами себе.

«Мы понимаем огромные технологические преимущества, в высоких технологиях преимущество в развитых экономиках, само собой разумеющееся. Мы не собираемся себя от этого отрезать. Нас хотят оттуда немножко выдавить, но в современном мире это просто нереалистично, просто невозможно. Если мы сами себя какой-то стеной не будем отделять, то никто такую страну, как Россия, отделить не сможет», — указал глава российского государства, его слова приводит «Росбалт».

Путин убежден, что все больше стран в мире хотят и будут проводить независимую экономическую политику. Вместе с тем, дал понять Путин, Россия отдает больший приоритет развитию отношений с ее непосредственными, естественными соседями, в том числе в рамках евразийской интеграции. Президент РФ также убежден, что Россия сумела «по ключевым направлениям» сделать самое необходимое, чтобы обеспечить свой суверенитет, и будет «двигаться дальше».

Коснувшись темы санкционного давления на Россию из-за войны в Украине, Путин посетовал, что западные страны пытаются удалить любого неугодного — будь то из мировой политики, экономики или даже из спорта. Однако, напомнил российский лидер, санкции отражаются на всех, в том числе с точки зрения резкого ускорения инфляции.