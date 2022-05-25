Российские войска снизили интенсивность наступления на трех направлениях Генштаб ВСУ
Российские войска снизили интенсивность наступательных действий на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Как передает УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.
"На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях отмечается снижение интенсивности наступательных действий. В то же время не прекращаются минометные и артиллерийские обстрелы по позициям наших войск", - сказал он.
Громов напомнил, что россияне не прекращают наступательные действия на востоке Украины, обстрелы вдоль линии фронта и в глубине обороны украинских войск.
"Враг пытается установить полный контроль, прежде всего, над Луганской, а в дальнейшем - над Донецкой областями в пределах их административных границ. Несмотря на превосходство в живой силе и вооружении, военной технике, противник на сегодняшний день не смог достичь поставленной цели", - подчеркнул Громов.
Он отметил, что сохраняется вероятность ведения врагом наступательных действий на отдельных направлениях с целью улучшения тактического положения и, вероятно, выхода на админграницу Херсонской области.