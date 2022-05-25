Российские войска снизили интенсивность наступательных действий на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Как передает УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

"На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях отмечается снижение интенсивности наступательных действий. В то же время не прекращаются минометные и артиллерийские обстрелы по позициям наших войск", - сказал он.

Громов напомнил, что россияне не прекращают наступательные действия на востоке Украины, обстрелы вдоль линии фронта и в глубине обороны украинских войск.