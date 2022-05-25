Лукашенко заявил, что Беларусь может противостоять крупным государствам

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика в военном отношении вполне способна противостоять самым крупным государствам, пояснив, что в современных условиях исход военных действий уже не так сильно зависит от численности армии и ее военной мощи, передает БелТА.

"Надо воевать не числом, а умением, как когда-то говорил наш известный полководец. Это приобретает сегодня серьезную актуальность. Это говорит о том, что и такое небольшое по численности государство, как Беларусь, вполне способно противостоять самым крупным государствам", - заявил Лукашенко на совещании в Минобороны в Минске.

Он также отметил, что белорусская армия готова при необходимости к боевым действиям: "Но еще раз подчеркиваю: горячая война - это то, что мы умеем делать и будем делать, если не дай бог придется. Информационное противоборство, которое предшествует горячей войне и сопровождает любое военное противостояние, очень важно. Принято считать, что воевать трудно с теми странами, которые имеют не только военную мощь, но и большую численность населения. Однако сегодня исход военных действий уже не так зависит от этого фактора, как это было раньше".