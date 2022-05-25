Додона заподозрили в намерении бежать из Молдовы

Обвиняемый в госизмене бывший президент Молдовы Игорь Додон собирался бежать из страны, заявил в четверг журналистам прокурор Петр Ярмалюк у здания суда в Кишиневе, где рассматривается запрос об аресте Додона на 30 суток.

"Мы не просто так запросили арест Додона. Мы представили доказательства о том, что он мог влиять на ход следствия. Он также намеревался бежать из страны, мы нашли билет на девять утра 26 мая. В ходе обыска вместе с билетом были обнаружены крупные суммы в иностранной валюте, что свидетельствует о том, что он намерен был покинуть территорию Республики Молдова", - передает Интерфакс слова прокурора.

По словам гособвинителя, суду был представлен ряд доказательств, которые, по мнению обвинения, подтверждают риски уклонения, вмешательства Додона в уголовное расследование с целью уничтожения улик, совершения новых преступлений, а также организации беспорядков.

Накануне Игорю Додону предъявили обвинения в получении финансирования политической партии от преступной организации (за что ему грозит не менее трех лет лишения свободы), в измене родине (не менее 12 лет) и в незаконном обогащении (до семи лет лишения свободы). Суд может согласиться с запросом прокуроров, но может отправить Додона под домашний арест или взять с него подписку о невыезде.