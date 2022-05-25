Экс-президента Молдовы отправили под домашний арест

Суд в Кишиневе в четверг, 26 мая, отправил на 30 суток под домашний арест бывшего президента Молдовы Игоря Додона. Его обвиняют в коррупции, госизмене и предательстве родины. Додону грозит 20 лет лишения свободы.

Ранее прокурор страны Петр Ярмалюк сказал журналистам, что следствие нашло доказательства, подтверждающие план экс-президента покинуть страну.

В ходе обысков правоохранительные органы обнаружили билеты на самолет, а также большие суммы денег в иностранной валюте, что, по словам гособвинителя, подтверждает это намерение.

Напомним, что сотрудники антикоррупционной прокуратуры 24 мая задержали Додона на 72 часа. У экс-президента, а также дома у его матери в селе Садова прошли обыски. На следующий день бывшему главе государства предъявили обвинение в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины.