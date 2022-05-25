Лукашенко заявил о создании командования на границе с Украиной
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в вооруженных силах страны будет создано южное оперативное командование, передает РИА.
«К сожалению, открылось новое направление, как у нас принято говорить, новый фронт. Мы не можем не уделять этому внимания. Мы об этом уже в первом приближении говорили, министр обороны тогда предложил нам еще одно оперативное командование открыть на южном направлении нашей страны. Это было еще в прошлом году. Мы тогда понимали, что что-то нужно делать, но время так динамично нас подтолкнуло к тому, что нам немедленно надо создавать это оперативное направление – вместе с западом, северо-западом будет и южное крыло», - сказал Лукашенко в четверг в Минске на совещании в Минобороны Беларуси.