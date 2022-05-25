Спикер парламента Турции: процесс нормализации отношений с Арменией – историческая возможность для региона
«Мы считаем начавшийся процесс нормализации отношений с Арменией важной и исторической возможностью для региона». Об этом в интервью Hurriyet сказал спикер парламента Турции Мустафа Шентоп.
По его словам, сейчас нельзя допустить, чтобы радикальные группы в армянской диаспоре нанесли ущерб этому процессу и отношениям и удерживали в плену Армению.
«Мы призываем всех соответствующих акторов действовать конструктивно и поддерживать процесс».