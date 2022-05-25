Путин предложил решить продовольственный кризис взамен на отмену санкций

Президент России Владимир Путин в рамках телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что Россия готова экспортировать зерно и удобрения, если с нее будут сняты санкционные меры, передает официальный сайт Кремля.

В публикации отмечается, что во время разговора Путин сделал акцент на том, что Россия готова внести свой вклад в разрешении продовольственного кризиса. Это планируется сделать за счет экспорта зерна и удобрений, но при условии, что с России будут сняты политически мотивированные ограничения со стороны государств Запада.