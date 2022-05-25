В рамках 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения состоялась встреча главы азербайджанской делегации, министра здравоохранения Теймура Мусаева и генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Как сообщили haqqin.az в ведомстве, в начале встречи Теймур Мусаев поздравил Тедроса Адханома Гебрейесуса с переизбранием на пост Генерального директора Всемирной организации здравоохранения. Министр поблагодарил Организацию за поддержку, оказанную Азербайджану за прошедший период.

Рассказав об успешном опыте нашей страны в борьбе с пандемией COVID-19, министр отметил, что уровень вакцинации составляет более 90 процентов целевой группы населения. Было доведено до внимания, что Азербайджан является одной из первых стран, присоединившихся к инициативе COVAX. Теймур Мусаев также рассказал о реформах, проводимых в последнее время в направлении охраны здоровья населения.