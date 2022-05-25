Теймур Мусаев встретился с гендиректором ВОЗ фото
В рамках 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения состоялась встреча главы азербайджанской делегации, министра здравоохранения Теймура Мусаева и генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса.
Как сообщили haqqin.az в ведомстве, в начале встречи Теймур Мусаев поздравил Тедроса Адханома Гебрейесуса с переизбранием на пост Генерального директора Всемирной организации здравоохранения. Министр поблагодарил Организацию за поддержку, оказанную Азербайджану за прошедший период.
Рассказав об успешном опыте нашей страны в борьбе с пандемией COVID-19, министр отметил, что уровень вакцинации составляет более 90 процентов целевой группы населения. Было доведено до внимания, что Азербайджан является одной из первых стран, присоединившихся к инициативе COVAX. Теймур Мусаев также рассказал о реформах, проводимых в последнее время в направлении охраны здоровья населения.
Генеральный директор Организации Тедрос Адханом Гебрейесус высоко оценил важность, придаваемую президентом Ильхамом Алиевым сотрудничеству с ВОЗ. Генеральный директор ВОЗ напомнил о гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Организации в период пандемии, а также о глобальных призывах к сотрудничеству стран в борьбе с коронавирусом.
Подчеркнув тесные контакты с Международным центром Низами Гянджеви, глава ВОЗ отметил, что с нетерпением ждет участия в форуме, который состоится в июне текущего года. Он также отметил, что международный форум – прекрасная возможность ознакомиться с работой, проводимой в Азербайджане в сфере услуг первичной медико-санитарной помощи.
В завершение стороны обменялись мнениями по вопросам укрепления готовности и реагирования ВОЗ на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, расширения академической деятельности, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.