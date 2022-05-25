Зурабишвили: Грузия не будет возвращать Южную Осетию и Абхазию военным путем
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна не воспользуется войной в Украине для возвращения своих территорий военным путем, передает Эхо Кавказа.
«Это – очевидная, очередная российская дезинформация», - сказала Зурабишвили, выступая на тбилисской площади Свободы по случаю Дня независимости страны.
«Еще раз обращаюсь к вам, нашим гражданам в Абхазии и Цхинвали: подтверждаю, что Грузия войной и силой ничего не планирует против вас. Сегодня всем понятно, какая страна угрожает суверенитету, идентичности и жизни своих соседей. И это – не Грузия. Предлагаем вам свободу, уважение и защиту вашего языка, идентичности, истории, культуры», - сказала президент Грузии.
Инициативу о проведении референдума о присоединении Южной Осетии к России Зурабишвили назвала очередной российской провокацией и угрозой аннексии.
«Нельзя допустить, чтоб Россия совершила еще одну роковую ошибку и в очередной раз пренебрегла нормами и принципами международного права. Это не останется без ответа и вызовет соответствующую реакцию международного сообщества», - добавила Зурабишвили.