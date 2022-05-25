Минобразования представило проекты на фестивале «TEKNOFEST Азербайджан»

В четверг, 26 мая, в Баку состоялась церемония открытия первого фестиваля «ТEKNOFEST Азербайджан»

Принимая участие в церемонии открытия фестиваля, министр образования Эмин Амруллаев ознакомился со стендами, представленными Министерством образования. Министр пообщался со студентами и школьниками и выразил удовлетворение тем, что они с большим интересом принимают участие в фестивале.

Министр Амруллаев выразил надежду, что фестиваль сыграет историческую роль для молодежи в развитии цифровых технологий и достижениях в этой сфере.

Отметим, что Министерство образования представлено на фестивале конкурсом Baku Skills, организованный проектом STEAM для школьников и студентов, проектами, представленными рядом высших учебных заведений, и 3 проектами, отражающими деятельность Министерства образования Нахчыванской Автономной Республики.