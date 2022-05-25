Президент Израиля позвонил Ильхаму Алиеву
В четверг, 26 мая, президент Израиля Ицхак Герцог позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, передает пресс-служба главы государства.
В ходе разговора, израильский лидер передал Ильхаму Алиеву поздравления по случаю предстоящего Дня независимости. Глава государства поблагодарил президента Израиля за оказанное внимание и поздравления.
Стороны выразили удовлетворение развитием азербайджано-израильских отношений и выразили надежду на дальнейшее расширение сотрудничества. В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по перспективам двусторонних отношений и вопросам, представляющим взаимный интерес.