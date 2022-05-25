Мансура Гаджиева обратилась к банде Эльдара Махмудова: «Как вы объясняли своим детям, откуда берутся эти деньги?»

Отметим, что на одном из предыдущих заседаний расследовался эпизод, связанный с Натигом Теймуровым, у которого замначальника отдела методической помощи и криминалистики Главного следственного управления МНБ, а ныне член Коллегии адвокатов Азербайджана Сахиб Алекперов потребовал 300.000 манатов. Таких денег у Теймурова не оказалось, в итоге стороны сошлись на 150 тысячах.

В этот раз в качестве свидетеля в Бакинском военном суде выступил Сабик Теймуров – родной брат Натика Теймурова, арестованного в 2013 году МНБ по обвинению в контрабанде.

Еще несколько потерпевших и свидетелей были допрошены по уголовному делу бандитской группировки генерал-полковника Эльдара Махмудова и генерал-майора Мовлама Шихалиева – экс-начальника следственного управления упраздненного МНБ, а также трех сотрудников этого ведомства Вюсала Алекперова, Ясина Мамедова и Сахиба Алекперова.

20 сентября 2013 года другой брат Теймурова, Рафаэль, передал эту сумму Сахибу Алекперову.

В тот же день Натик был освобожден на основании ложного медицинского заключения о тяжелом заболевании.

Сабик Теймуров сообщил суду, что внес в сумму «выкупа» за освобождение брата свои 8.000 манатов.

«Я собрал последнее», - сообщил суду свидетель.

Позже показания в суде дал следователь Фуад Мамедов, занимавшийся расследованием дела Теймурова. Мамедов сообщил, что по поручению замначальника отдела Сахиба Алекперова в отношении Сейрана Наджафова, Эльвара Алиева, Натика Теймурова, Этибара Джафарова и других лиц было возбуждено уголовное дело по обвинению в контрабанде. Для «расследования обстоятельств дела» была создана следственная группа. Свидетель заявил, что не требовал и не получал ни от кого денег в связи с этим уголовным делом.

По словам Фуада Мамедова, следствие установило, что действия людей, которым было предъявлено обвинение в контрабанде, таковыми на самом деле не являлись. После чего им были предъявлены обвинения по более «легким» статьям УК, а их дела передали в суд, который вынес соответствующее решение.

Потерпевшие же заявляют, что люди МНБ с самого начала знали о их полной непричастности к контрабанде и возбудили против них уголовные дела, чтобы «выбить» как можно больше денег. Сотрудники МНБ даже подожгли пустые ящики, имитируя для суда «ликвидацию некачественного контрабандного товара».

Свидетельские показания дала также Мансура Гаджиева, бывшая сотрудница Министерства юстиции, сын которой, Гулам Багиров, был арестован МНБ.

«Сегодня вы находитесь за решеткой, - сказала свидетельница, обращаясь к обвиняемым. – Из-за вас моя семья находится в очень тяжелом положении. Вы арестовали моего сына за преступление, которого он не совершал, вы ограбили мою семью. Как вы объясняли своим детям, откуда берутся эти деньги? Сегодня у меня нет даже крыши над головой, я вынуждена снимать квартиру. Будьте вы прокляты! Вы взяли у нас 135 тысяч долларов, «пришили» моему сыну «липовое» обвинение. Это высосанное из пальца дело рассматривалось в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Судья сказал Гуламу, что ему вообще необязательно приходить в суд. Через год его вызвали, вынесли ложный приговор и дали условный срок».

Судебный процесс продолжается.