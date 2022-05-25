Председатель ГТК ознакомился с ситуацией на таможенном посту «Мазымгара» фото
В четверг, 26 мая, председатель Государственного таможенного комитета, генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев ознакомился с текущей ситуацией на таможенном посту «Мазымгара» Западного территориального главного таможенного управления на границе с Грузией и строительством неподалеку Центра упрощения торговли.
Было отмечено, что одной из основных задач, стоящих перед таможенными органами, является упрощение и ускорение процедур пересечения границ, увеличение пропускной способности пунктов пропуска. Председатель ГТК Сафар Мехтиев дал указания по выполнению процедур на линиях импортного и экспортного контроля, пересечении границы автотранспортными средствами, оперативному устранению заторов.
Затем Сафар Мехтиев подробно ознакомился со строительством Центра содействия торговле.
Следует отметить, что Центр строится для увеличения интенсивности движения на границе с Грузией, для эффективного управления транспортными потоками. Таким образом, для обеспечения быстрого прохождения транспортных средств часть операций на таможенных постах уже осуществляется в этом центре. Частичный запуск центра сыграл важную роль в устранении недавних заторов на границе с Грузией и эффективной организации процесса пересечения границы.
Председатель комитета поручил качественно осуществить строительство Центра, а также повысить эффективность процедур пересечения границы на таможенном посту «Мазымгара», оперативно решать возникшие проблемы.