В четверг, 26 мая, председатель Государственного таможенного комитета, генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев ознакомился с текущей ситуацией на таможенном посту «Мазымгара» Западного территориального главного таможенного управления на границе с Грузией и строительством неподалеку Центра упрощения торговли.

Было отмечено, что одной из основных задач, стоящих перед таможенными органами, является упрощение и ускорение процедур пересечения границ, увеличение пропускной способности пунктов пропуска. Председатель ГТК Сафар Мехтиев дал указания по выполнению процедур на линиях импортного и экспортного контроля, пересечении границы автотранспортными средствами, оперативному устранению заторов.