Глава парламента Молдовы сам пришел к послу Г.Османову… и рассказал о значимости Азербайджана

В четверг, 26 мая, в Кишеневе в конференц-зале роскошного отеля Radisson Blue состоялся торжественный прием, приуроченный к 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Молдовой.

Торжественную церемонию посетил председатель парламента Молдовы Игорь Гросу, члены правительства, депутаты парламента, а также известные представители молдавской общественности. Важное примечание: Молдова – парламентская республика, и глава парламента занимает ключевую роль в руководстве государства. Своим участием в церемонии, И.Гросу подчеркнул особую значимость и приоритет Азербайджана в отношениях с Молдовой.