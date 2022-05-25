Глава парламента Молдовы сам пришел к послу Г.Османову… и рассказал о значимости Азербайджана
В четверг, 26 мая, в Кишеневе в конференц-зале роскошного отеля Radisson Blue состоялся торжественный прием, приуроченный к 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Молдовой.
Торжественную церемонию посетил председатель парламента Молдовы Игорь Гросу, члены правительства, депутаты парламента, а также известные представители молдавской общественности. Важное примечание: Молдова – парламентская республика, и глава парламента занимает ключевую роль в руководстве государства. Своим участием в церемонии, И.Гросу подчеркнул особую значимость и приоритет Азербайджана в отношениях с Молдовой.
Почетных гостей встречал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана Гудси Османов. В своей приветственной речи, Г.Османов вкратце проинформировал о политических и социально-экономических успехах Азербайджана, восстановлении территориальной целостности страны. Г.Османов довел до сведения приоритет развития отношений с Молдовой в концепции внешнеполитического взаимодействия, реализуемого президентом И.Алиевым.
В свою очередь И.Гросу особо отметил роль Азербайджана в новой региональной системе, и выразил надежду на дальнейшее развитие отношений с Баку.
Церемония продолжилась исполнением азербайджанской классической и национальной музыки. Гости получили возможность ознакомиться с шедеврами азербайджанской национальной кулинарии.