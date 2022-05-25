Украина заявила об отражении наступления ВС России в Николаевской области
«В Николаевской области российские войска пытались обойти позиции украинских военных и продвинуться в сторону областного центра, передает Укринформ со ссылкой на командование «Юг».
«Изыскивая малейшую возможность продвинуться в сторону Николаева, российская армия силами усиленного взвода при поддержке танков и БМП пыталась обойти позиции ВСУ. Огневым поражением, при поддержке вертолетов Ми-8, противнику нанесены потери, уничтожен БМП-2. Получив мощный отпор, российские войска ретировались на свои оборонительные рубежи», - говорится в сообщении.