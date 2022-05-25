Фархад Мамедов, автор haqqin.az 21:38

После переговоров между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении при посредничестве председателя Европейского Совета Шарля Мишеля в Брюсселе 22 мая, реваншистская оппозиция в Ереване усиливает давление на правительство. После блокирования 24 и 25 мая зданий МИД, резиденции президента и комплекса Совета безопасности, сторонники «движения сопротивления» вышли сегодня утром из палаточного городка, разбитого на площади Франции, и окружили здание Верховного суда.

Протестующие поддержали требования родителей и членов семей армянских солдат, погибших в ходе 44-дневной войны, о привлечении к ответственности премьер-министра Никола Пашиняна. Тысячи активистов потребовали возбудить против премьер-министра уголовное дело по обвинению в государственной измене. Тем не менее, кабинет Пашиняна по-прежнему не видит серьезной угрозы в действиях реваншистских сил. По мнению вице-премьера Мгера Григоряна, возглавляющего рабочую группу Армении по делимитации и демаркации границ с Азербайджаном, протестующие выражают позицию меньшинства, а потому надо относиться к их действиям без излишнего драматизма. Григорян напомнил, что в прошлом году в Армении состоялись «вполне свободные и демократические» выборы, на которых победила партия «Гражданский союз». В то же время эксперты отмечают, что под воздействием внешних факторов масштабы протестов сторонников реванша в Армении могут расшириться, что в итоге чревато падением правительства Пашиняна.

С другой стороны, международные наблюдатели считают такое развитие событий «маловероятным», поскольку даже несмотря на острую критику переговоров в Брюсселе и постоянное запугивание армянского общества перспективами «турков у власти», лидерам оппозиции по-прежнему не удается вывести на улицы Еревана критическую массу протестующих. Отметим, что Баку и Ереван уже предприняли первые шаги по реализации договоренностей, достигнутых 22 мая. В частности, сформированы рабочие группы-комиссии по пограничным вопросам, а руководители этих комиссий уже провели первое заседание на государственной границе. Вторая встреча состоится в Москве на следующей неделе, третья – в Брюсселе. В ходе вчерашнего выступления в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян, затронув переговоры в Брюсселе, прокомментировал формулировку «этническое армянское население Карабаха», которую армянская оппозиция уже успела назвать «очередным доказательством предательства премьер-министра». Отвечая на гневную реакцию оппозиции, Пашинян уточнил, что это выражение является «позицией Шарля Мишеля», и что использовать его армянская сторона не намерена.

Поскольку, по словам армянского премьера, в ходе переговоров в Брюсселе стороны так и не согласовали формулировки, глава Евросовета высказал собственную точку зрения, которая, по его мнению, включает максимум элементов, отражающих позиции обеих сторон. «Насколько это получилось у Шарля Мишеля и, главное, насколько точна формулировка «этническое армянское население Карабаха» – уже другой вопрос», - добавил Пашинян. Следует напомнить, что Никол Пашинян и ранее неоднократно манипулировал внутренним общественным мнением вокруг заявлений, сделанных по итогам переговоров. Но в данном случае факт остается фактом: в Брюсселе Пашинян действительно не произносил ни слова «статус», ни словосочетания «Нагорный Карабах». Выражение «этническое армянское население Карабаха», чьи права и безопасность должен обеспечить Азербайджан, принадлежит председателю Европейского Союза, которое, по мнению Шарля Мишеля, должно устроить обе стороны. В то же время хочется обратить внимание читателей haqqin.az на любопытный момент в выступлении армянского премьер-министра, отметившего, что дискуссии в Брюсселе поддержали «как минимум два сопредседателя Минской группы ОБСЕ». Но кто же тогда третий сопредседатель, не поддержавший брюссельские дискуссии? Франция? Нет, конечно, поскольку президент Макрон был одним из первых мировых политиков, поддержавших участие Евросоюза в организации конструктивной площадки для мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном.