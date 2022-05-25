«ВС Турции разрабатывают новые антитеррористические операции, они не направлены против целостности других стран». Об этом говорится в заявлении Совбеза Турции.

Заседание Совбеза Турции состоялось в четверг и продлилось три часа.

«Было заявлено, что операции, которые разрабатываются или будут разрабатываться на наших южных границах, не затрагивают территориальную целостность наших соседей и являются необходимостью национальной безопасности», - говорится в заявлении Совбеза.

Ранее в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ВС начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение.