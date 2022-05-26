Лавров: миссия российского контингента в Сирии почти завершена

«У российского контингента в Сирии почти не осталось военных задач, численность войск «на земле» определяется конкретными задачами, принимать решение о том, сколько военных должно быть в Сирии, будут из принципа целесообразности». Об этом в интервью телеканалу RT Arabic заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Его спросили, сохраняется ли численность российских войск в Сирии.

«Ясно, что там практически не остается военных задач, а только обеспечение стабильности и безопасности. Непосредственно из военных задач, которые решает сирийская армия при нашей поддержке, - это Идлиб, где террористическая угроза никуда не исчезла, она сохранилась. У нас нет никаких обращений со стороны сирийского руководства. Если такие решения будут признаны целесообразными, они будут реализованы», - добавил Лавров.

Он отметил, что Турция в Сирии старается «выполнять то, о чем договорились президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган несколько лет назад», но «дело, как мы все видим, идет туго».