Президент Армении о долгожданном мире с Азербайджаном

«Мы настроены оптимистично, потому что действительно желаем подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Ведь без мирного существования соседей на этой территории невозможно двигаться дальше не только нам, но и всем странам в этом регионе. Я имею в виду и Турцию, и Иран, и Азербайджан, и Грузию, и Армению». Об этом президент Армении Ваагн Хачатрян заявил в интервью DW, отвечая на вопрос о трехсторонних переговорах в Брюсселе.

По его словам, Армения должна найти возможности для мирного сосуществования в регионе.

«Сейчас это реально, тем более что есть посредники. Мы должны использовать эти возможности», - сказал он.