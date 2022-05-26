Президент Армении о долгожданном мире с Азербайджаном
«Мы настроены оптимистично, потому что действительно желаем подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Ведь без мирного существования соседей на этой территории невозможно двигаться дальше не только нам, но и всем странам в этом регионе. Я имею в виду и Турцию, и Иран, и Азербайджан, и Грузию, и Армению». Об этом президент Армении Ваагн Хачатрян заявил в интервью DW, отвечая на вопрос о трехсторонних переговорах в Брюсселе.
По его словам, Армения должна найти возможности для мирного сосуществования в регионе.
«Сейчас это реально, тем более что есть посредники. Мы должны использовать эти возможности», - сказал он.
Президент Армении напомнил, что это уже третья встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, и это дает надежду, что ЕС хочет довести дело до конца, то есть до подписания документа о мире между Арменией и Азербайджаном.
«Конечно, это будет трудный путь, ведь конфликт идет с 1990-х годов. Но главное, что есть желание с обеих сторон и есть люди, которые хотят помочь обеим сторонам договориться», - заявил Хачатрян.
По его словам, главное – чтобы люди могли сделать невозможными любые военные действия.
«После подписания мирного договора должна начаться эра совместного мирного сосуществования», - подытожил армянский президент.