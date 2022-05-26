Лавров: мы едва успели, Киев собирался наступать на Донбасс

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ходе военных действий в Украине Россия обнаружила данные о том, что Киев планировал начать наступление на Донбассе, передает ТАСС.

По его словам, Россия предупредила наступление Киева на Донбассе, запланированное на 8 марта и напомнил, что Москва уже объясняла, «почему не могла больше бездействовать».

«То, что мы обнаружили на позициях украинской армии в ходе специальной военной операции, подтверждает, что мы едва с ней успели, потому что на 8 марта планировался «план Б». Огромная группа Вооруженных сил Украины, дислоцированная к середине февраля на линии соприкосновения с Донбассом, планировала силой захватить эти территории в грубейшее нарушение Минских договоренностей, резолюции Совета Безопасности ООН», – сообщил глава МИД России.