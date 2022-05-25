Офис Зеленского: зайти на территорию Украины – это самоубийство для белорусской армии

«Лукашенко за времена своей власти привык к постоянным провокациям. Новость о создании оперативного командования на границе с Украиной – не исключение». Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает РБК-Украина.

По словам Подоляка, президент Беларуси Александр Лукашенко делает такие заявления, чтобы угодить своим партнерам. А само заявление, ни что иное, как провокация.

«Он привык за времена своей власти к постоянным провокациям, к подобным заявлениям. Это делается для партнеров. Я считаю, что для белорусской армии зайти на территорию Украины – это самоубийство», - говорит советник руководителя Офиса президента Украины.