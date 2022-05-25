Бывший футболист «Карабаха» получил ранение, воюя против Украины

Известный российский спортивный комментатор Алексей Андронов сообщил о том, что бывший украинский футболист 46-летний Александр Воскобойник, игравший за азербайджанский клуб « Карабах », ранен на войне в Украине.

«Наверное, вы уже где-то что-то читали про «мобилизацию» в так называемых «ДНР/ЛНР», - написал Андронов в своем Телеграме. - Думающие люди, наверное, даже про нее что-то понимают. Могу и я кое-что рассказать...

Может, вы и не слышали про таких людей – Александр Воскобойник (играл за «Шахтер») и Вадим Солодкий («Металлург» Донецк). Оба – воспитанники «Шахтера», играли в 90-х. Воскобойника еще болельщики доставали кричалкой: «Что на поле за покойник? Это Саша Воскобойник!».

Обоих замели на улицах Донецка воевать. Воскобойник тяжело ранен в ноги, Солодкий убит. Александра увезли в Новоазовск, там даже нашатыря нет в больнице, потом в Москву... Я его знаю лично...»

Александр Воскобойник почти всю игровую карьеру провел в Украине. Единственным зарубежным клубом, за который он выступал, был агдамский «Карабах». В 2005 году нападающий провел за азербайджанскую команду 11 матчей и забил 1 гол. В «Карабахе» Воскобойник провел полгода. Также за свою карьеру он успел поиграть в донецких «Шахтере», «Металлурге» и «Олимпике», криворожском «Кривбассе», полтавской «Ворскле», луганской «Заре» и других клубах.