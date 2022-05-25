Молдова обсуждает покупку вооружения из Запада

Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил в интервью зарубежным СМИ, что власти страны обсуждают вопросы по закупкам западного вооружения.

Глава молдавского МИДа разместил в четверг пост в своем Telegram-канале, в котором сообщил, что в ходе своего визита в Чехию он рассказал в интервью на радио, что власти страны продолжат свои усилия в продвижении реформ и в сближении с ЕС.

Позже молдавские Telegram-каналы привели расширенную цитату министра о возможных западных военных поставках в республику.

«Такие дискуссии есть, они ведутся внутри страны относительно последующих шагов в том, как нам адаптироваться к более угрожающей геополитической среде, но мы не обсуждаем в конкретных терминах на этом этапе о поставках летального оружия НАТО. Когда правительство примет решение, оно сообщит всем, какие у него планы», - заявил Попеску.