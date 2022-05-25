Россия и Китай заблокировали резолюцию Совбеза ООН

Совет Безопасности ООН не смог принять проект резолюции об ужесточении санкций против КНДР из-за пусков баллистических ракет. Постоянные члены Совбеза Россия и Китай использовали право вето, остальные страны проголосовали «за», передает РБК.

Для принятия резолюции требуется девять голосов «за» и отсутствие вето со стороны постоянных членов Совета (помимо России и Китая, это Соединенные Штаты, Франция и Великобритания).

Проект подготовили США, он был направлен на сокращение допустимого объема экспорта нефти и нефтепродуктов в КНДР. Вашингтон также предлагал Пхеньяну запретить экспортировать минеральное топливо и масло.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, объясняя свой голос «против», заявил, что Вашингтон не учел замечаний Москвы. По мнению дипломата, расширять санкции против КНДР «не только бесперспективно, но и крайне опасно с точки зрения последствий таких мер».