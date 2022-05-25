Головоломка Самира Шарифова: инфляция, хотя и импортная... наш комментарий
В ходе обсуждения законопроекта «Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2021 год» министр финансов Самир Шарифов заявил, что с социально-экономической точки зрения 2021 год был успешным для государства. Вырос международный авторитет Азербайджана, значительно улучшилось его финансовое положение.
По словам министра финансов, благоприятная внешняя и внутренняя макроэкономическая среда, сложившаяся на фоне роста мировых цен на нефть, способствовала более быстрому, чем ожидалось, восстановлению экономики. Первоначально оно ожидалось в первом квартале 2022 года, однако правительству удалось добиться этого уже в 2021 году, в период пандемии коронавируса.
И если изначально планировалось, что номинальный объем ВВП в 2021 году составит 70,8 миллиарда манатов, то в реальности он составил 92,9 миллиарда. Цена на нефть фактически на 70 процентов превысила заложенную в бюджет сумму, что благоприятствовало значительному улучшению показателей госбюджета, исполнению сводного бюджета без дефицита, а также росту активов Госнефтефонда.
А ведь последние два года были для Азербайджана очень непростыми. Из-за пандемии коронавируса властям в 2020 году пришлось изменить многие прогнозы, не говоря уже о том, что постпандемийный период в 2021 году стал временем определенных проблем. В частности, произошел ощутимый разрыв между спросом и предложением, начали формироваться первые признаки проблемы продовольственного кризиса. Большинство прогнозируемых факторов риска пришлось именно на 2021 год, в котором реальный рост ВВП прогнозировался на уровне 3,4 процента, а оказался чуть ли не на два пункта выше - 5,6 процента.
Министр обратил внимание депутатов Милли меджлиса на ряд процессов, оказавших в 2021 году негативное влияние на национальную экономику. Главный из них – дисбаланс между спросом и предложением. Да, проблемы нынешнего продовольственного кризиса также начались в прошлом году, но тогда в целом ее удалось решить. Так, практически невозможно в точности прогнозировать цену нефти на мировом рынке.
В прошлом году средняя цена на «черное золото» оказалась выше той, которую правительство заложило в бюджет. Со стороны Кабинета министров это была осознанная подстраховка, которая полностью себя оправдала. «Такая политика будет продолжена и в дальнейшем», - утверждает Самир Шарифов, давая понять, что и в этом году экономика Азербайджана не будет испытывать турбулентность.
Свои коррективы в прогнозы правительства внесла в 2020 году и пандемия коронавируса (COVID-19). Так, в прошлом году на борьбу с пандемией был выделен 261 миллион манатов, но этой суммы оказалось недостаточно, после чего из Резервного фонда госбюджета были дополнительно выделены 266 миллионов манатов и еще 280 миллионов – из Фонда обязательного медицинского страхования.
Таким образом, общая сумма, выделенная государством на борьбу с пандемией, составила 807 миллионов манатов. Эти средства, в основном, были потрачены на закупку вакцин и соответствующего медицинского оборудования, на специальные выплаты врачам, волонтерам и другие медицинские расходы.
Но этими тратами перечень дополнительных расходов из госбюджета не ограничился. 25 миллионов было потрачено на создание генеральных планов развития городов, освобожденных от оккупации, 4 миллиона были переведены на счета политических партий, 58 миллионов выделены на поддержку отечественных СМИ. Военнослужащим, безупречно отслужившим двадцать и более лет, было выделено 470 квартир. 105,8 миллиона манатов (с учетом 97,6 миллиона на реконструкцию и восстановление освобожденных территорий) пошли на выполнение работ по очистке освобожденных от оккупации территорий от неразорвавшихся боеприпасов и мин, более 80 миллионов бюджетных средств были выделены на ипотечные кредиты.
Кроме того, президент Ильхам Алиев выделил в прошлом году из своего Резервного фонда 48,9 миллиона манатов, которые пошли на восстановление Гянджи, Барды и других населенных пунктов, пострадавших от агрессии Армении. Еще 12,2 миллиона было выделено для ликвидации ущерба, нанесенного гражданскому населению этих городов.
Несмотря на то, что экономика Азербайджана стабильно развивалась, были и внешние факторы, оказавшие на неё негативное воздействие. Речь главным образом идет о росте инфляции, вызванной глобальным повышением цен на товары и услуги, в том числе, на продукты питания.
«Импортная инфляция» – так назвали этот рост цен в финансовых кругах Азербайджана. Непомерно высокие темпы инфляции традиционно вызывают недовольство общественности. Именно поэтому государство приняло решение реализовать с учетом происходящих процессов различные программы субсидирования.
Так, на финансирование мероприятий, связанных с обеспечением продовольственной безопасности, в прошлом году из госбюджета было направлено 454,8 миллиона манатов. При этом было сэкономлено 6,7 процента дополнительных расходов, выделенных для производителей сельхозпродукции на привлечение в посевной оборот земель освобожденных территорий. Но даже с учетом этой экономии, указанная сумма превышает показатель 2020 года на 13 процентов или на 52,2 миллиона.
Но, несмотря на все меры, предпринимаемые Кабинетом министров, уровень инфляция продолжает расти не только в Азербайджане – речь идет о глобальной тенденции и связанным с ней ростом цен на продукты питания. Во многих странах мира уровень инфляции даже выше, чем в нашей стране и измеряется двузначными числами.
По словам Самира Шарифова, правительство Азербайджана, получившее указание главы государства усилить продовольственную безопасность страны, разрабатывает в настоящее время оптимальные пути решения этой проблемы.