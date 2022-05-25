В ходе обсуждения законопроекта «Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2021 год» министр финансов Самир Шарифов заявил, что с социально-экономической точки зрения 2021 год был успешным для государства. Вырос международный авторитет Азербайджана, значительно улучшилось его финансовое положение.

По словам министра финансов, благоприятная внешняя и внутренняя макроэкономическая среда, сложившаяся на фоне роста мировых цен на нефть, способствовала более быстрому, чем ожидалось, восстановлению экономики. Первоначально оно ожидалось в первом квартале 2022 года, однако правительству удалось добиться этого уже в 2021 году, в период пандемии коронавируса.

И если изначально планировалось, что номинальный объем ВВП в 2021 году составит 70,8 миллиарда манатов, то в реальности он составил 92,9 миллиарда. Цена на нефть фактически на 70 процентов превысила заложенную в бюджет сумму, что благоприятствовало значительному улучшению показателей госбюджета, исполнению сводного бюджета без дефицита, а также росту активов Госнефтефонда.

А ведь последние два года были для Азербайджана очень непростыми. Из-за пандемии коронавируса властям в 2020 году пришлось изменить многие прогнозы, не говоря уже о том, что постпандемийный период в 2021 году стал временем определенных проблем. В частности, произошел ощутимый разрыв между спросом и предложением, начали формироваться первые признаки проблемы продовольственного кризиса. Большинство прогнозируемых факторов риска пришлось именно на 2021 год, в котором реальный рост ВВП прогнозировался на уровне 3,4 процента, а оказался чуть ли не на два пункта выше - 5,6 процента.

Министр обратил внимание депутатов Милли меджлиса на ряд процессов, оказавших в 2021 году негативное влияние на национальную экономику. Главный из них – дисбаланс между спросом и предложением. Да, проблемы нынешнего продовольственного кризиса также начались в прошлом году, но тогда в целом ее удалось решить. Так, практически невозможно в точности прогнозировать цену нефти на мировом рынке.

В прошлом году средняя цена на «черное золото» оказалась выше той, которую правительство заложило в бюджет. Со стороны Кабинета министров это была осознанная подстраховка, которая полностью себя оправдала. «Такая политика будет продолжена и в дальнейшем», - утверждает Самир Шарифов, давая понять, что и в этом году экономика Азербайджана не будет испытывать турбулентность.