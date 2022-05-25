Суд в России признал законным отправку сотрудников Росгвардии в Украину

За это росгвардейцев уволили, после чего они подали коллективный иск. Они хотели оспорить «действия воинских должностных лиц Росгвардии», связанные с привлечением к дисциплинарной ответственности, досрочным увольнением со службы в связи с несоблюдением условий контракта и исключением из списков личного состава воинской части.

Ранее росгвардейцы отказались выполнять служебное задание, связанное с военными действиями в Украине.

Нальчикский гарнизонный военный суд отказал в удовлетворении иска 115 бывшим сотрудникам Росгвардии, которые оспаривали досрочное увольнение со службы из-за несоблюдения условий контракта, сообщается на сайте суда, передает РБК.

Росгвардейцы заявили, что «их бросили на передовую, не предоставив никакого оружия».

Суд признал их доводы несостоятельными и установил, что росгвардейцы «самовольно отказались выполнять служебное задание» и все вместе «по собственной инициативе» убыли к постоянному месту службы.

«В связи с этим решением суда в удовлетворении коллективного иска отказано, а оспоренные истцами действия и решения воинских должностных лиц признаны правомерными», - говорится в сообщении суда.