Драги рассказал о разговоре с Путиным: надежд на мир нет

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не увидел надежд для мира, передает Медуза.

По словам Драги, Путин заявил, что украинские порты заблокированы по вине Киева, якобы заминировавшего подходы к ним.

По мнению итальянского премьера, ситуация может быть разрешена путем разминирования вод и предоставления Россией гарантий, что порты не будут атакованы.

Также Путин, согласно сообщению Кремля, заявил Драги, что Россия «готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада».