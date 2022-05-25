Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 02:08

В последние дни в заголовках новостей все чаще оказывается тема инфицирования людей оспой обезьян. После того, как человечество ощутило на себе воздействие вируса, позаимствованного у летучих мышей, это не удивило. Но именно потому, что страшные последствия пандемии коронавируса еще ощущаются, опасения при столкновении с новой напастью понятны. Ученые-инфекционисты и вирусологи утверждают, что, вообще-то, заболевания оспой обезьян фиксируются у людей с конца 60-х годов прошлого века. Зона распространения этой болезни – страны Центральной и Западной Африки. Но сейчас каждый день фиксируются случаи болезни вне африканского континента: в США, Португалии, Испании, Великобритании, Дании, Чехии – более чем в полутора десятках стран, причем лишь в одной Великобритании на 26 мая насчитывается 80 официально признанных случаев. Это обстоятельство и пугает: болезнь вырвалась из региона постоянного обитания, что может грозить новой пандемией.

Симптомы обезьяньей оспы: тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Считается, что болезнь протекает в довольно легкой форме, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель. Но смертность все же составляет 3,6%, это столько же, сколько по ковиду в очень рискованной возрастной группе 60-69 лет, то есть довольно много. Пока из выявленных в последнее время больных никто не умер, но, если инфекция наберет масштабы, смертей не избежать. Главный вопрос, который беспокоит ученых и медиков: что послужило причиной роста заболеваемости оспой обезьян? Специалисты утверждают, что постепенный рост наблюдался последние десятилетия. Так, в Республике Конго оспой обезьян переболело с 2000-го по 2009 год девять тысяч человек, а уже в следующее десятилетие – в два раза больше. Пока основное объяснение сводится к тому, что у населения уменьшилась общая иммунная защищенность от оспы после того, как сорок лет назад было покончено с натуральной оспой, у которой была смертность 30% и от которой проводилась всеобщая вакцинация. Поскольку натуральная оспа и обезьянья являются родственными, иммунитет подавлял и ту, и другую, но за прошедшие годы без вакцинации ослаб.