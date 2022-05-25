Оспа обезьян: не пугаться и не расслабляться наш комментарий
В последние дни в заголовках новостей все чаще оказывается тема инфицирования людей оспой обезьян. После того, как человечество ощутило на себе воздействие вируса, позаимствованного у летучих мышей, это не удивило. Но именно потому, что страшные последствия пандемии коронавируса еще ощущаются, опасения при столкновении с новой напастью понятны.
Ученые-инфекционисты и вирусологи утверждают, что, вообще-то, заболевания оспой обезьян фиксируются у людей с конца 60-х годов прошлого века. Зона распространения этой болезни – страны Центральной и Западной Африки. Но сейчас каждый день фиксируются случаи болезни вне африканского континента: в США, Португалии, Испании, Великобритании, Дании, Чехии – более чем в полутора десятках стран, причем лишь в одной Великобритании на 26 мая насчитывается 80 официально признанных случаев. Это обстоятельство и пугает: болезнь вырвалась из региона постоянного обитания, что может грозить новой пандемией.
Симптомы обезьяньей оспы: тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Считается, что болезнь протекает в довольно легкой форме, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель. Но смертность все же составляет 3,6%, это столько же, сколько по ковиду в очень рискованной возрастной группе 60-69 лет, то есть довольно много. Пока из выявленных в последнее время больных никто не умер, но, если инфекция наберет масштабы, смертей не избежать.
Главный вопрос, который беспокоит ученых и медиков: что послужило причиной роста заболеваемости оспой обезьян? Специалисты утверждают, что постепенный рост наблюдался последние десятилетия. Так, в Республике Конго оспой обезьян переболело с 2000-го по 2009 год девять тысяч человек, а уже в следующее десятилетие – в два раза больше.
Пока основное объяснение сводится к тому, что у населения уменьшилась общая иммунная защищенность от оспы после того, как сорок лет назад было покончено с натуральной оспой, у которой была смертность 30% и от которой проводилась всеобщая вакцинация. Поскольку натуральная оспа и обезьянья являются родственными, иммунитет подавлял и ту, и другую, но за прошедшие годы без вакцинации ослаб.
То, что против оспы обезьян с 85-процентной эффективностью действенна вакцина против натуральной оспы – это хорошая новость. Плохая – слабая изученность новых штаммов. Есть опасения, что могли произойти мутации, которые затрудняют выявление и лечение болезни. Например, фактором, который не позволял инфекции оспы быстро распространяться, было заражение исключительно при тесном и постоянном телесном контакте с больным, не воздушно-капельным путем, как при ковиде. Но не исключено, что мутации привели к тому, что болезнь стала передаваться половым путем, что затрудняет выявление ее на ранних стадиях. Все это предстоит выяснить.
Пока исследователи рекомендуют национальным правительствам провести инвентаризацию запасов вакцины против натуральной оспы. Возможно, обязательная противооспенная прививка снова вернется в перечень обязательной вакцинации.