Тельман из Тольятти в свой день рождения решил убить знакомую

В Тольятти произошло резонансное убийство. Правоохранители задержали 54-ленего гражданина Азербайджана Тельмана М.

По информации местных СМИ, 22 мая водитель BMW насмерть сбил в районе Центрального рынка 35-летнюю Ольгу В. Расследование выявило, что произошедшее – совсем не случайный наезд, а хладнокровное убийство. Водитель иномарки был близко знаком с убитой женщиной.

Силовики узнали, что 21 мая Тельман отмечал свой 54 день рождения. Он является гражданином Азербайджана и на территории РФ регистрации не имеет, работает автомехаником. Мужчина, ранее судимый за кражу, во всем признался. По предварительной версии, он задавил потерпевшую в ходе ссоры. Кроме того, есть ряд вещественных доказательств и свидетельские показания, на него указывающие.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ – Убийство. Подозреваемый взят под стражу. Сейчас расследование продолжается.