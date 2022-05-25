Зеленский об окончании войны: если бы сильные мира сего не заигрывали с Россией…

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что войну в Украине можно было бы прекратить, «если бы сильные мира сего не заигрывали с Россией».

По его словам, катастрофическое разворачивание событий все же можно было бы остановить, если бы мир отнесся к ситуации в Украине как к своей ситуации.

«Если бы сильные мира сего не заигрывали с Россией, а реально нажали ради прекращения войны», - сказал он.