Зеленский об окончании войны: если бы сильные мира сего не заигрывали с Россией…
Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что войну в Украине можно было бы прекратить, «если бы сильные мира сего не заигрывали с Россией».
По его словам, катастрофическое разворачивание событий все же можно было бы остановить, если бы мир отнесся к ситуации в Украине как к своей ситуации.
«Если бы сильные мира сего не заигрывали с Россией, а реально нажали ради прекращения войны», - сказал он.
Зеленский напомнил, что Европейский Союз «сколько уже недель» не может согласовать 6 пакет санкций против России.
«Сколько уже недель мир не решается заблокировать российскую банковскую систему», - отметил он, добавив, что Украина долгое время борется за то, чтобы ей «предоставили все оружие, которое необходимо, чтобы изменить характер боев и начать двигаться быстрее и увереннее к изгнанию российских войск».