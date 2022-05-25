Лукашенко пристроил Владимира Чушева в Азербайджан

Экс-посол Беларуси в Польше Владимир Чушев получил новую должность. По решению правительства Беларуси, Владимир Чушев назначен советником-посланником посольства Беларуси в Азербайджане.

Должность посла Беларуси в Польше Владимир Чушев занимал с марта 2019 года. В октябре 2020 года Польша и Беларусь взаимно отозвали послов: посол Польши в Беларуси Артур Михальский так же как и посол Беларуси в Польше Владимир Чушев, уехали «для консультаций».

Это произошло на фоне обострения отношений между странами после президентских выборов 2020 года.