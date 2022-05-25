Наступление российских войск на Бахмут: Азербайджан остался без украинской соли

Из-за полномасштабных боев в Украине остановилось крупнейшее в Европе предприятие по производству соли «Артемсоль». Предприятие расположено в городе Бахмут, к которому вплотную подошли российские войска. «Артемсоль» была главным поставщиком соли не только в Украине, но и в десятке стран, включая и Азербайджан.

И.о. директора предприятия «Артемсоль» Виктор Юрин подтвердил журналистам, что предприятие полностью приостановило работу.

«Предприятие не работает, простаивает, согласно приказу, до неопределенного времени. Обстрелы постоянны, частично разрушено административное здание. Были прямые попадания в рудники, материальный склад. Производственный процесс невозможен. Мы же не подвергнем людей опасности», - рассказал Юрин.

По его словам, компания была крупнейшим предприятием по добыче соли в Европе.

«Среди наших постоянных клиентов – Азербайджан, Венгрия, Польша, Грузия, Молдова, Румыния», - сказал Юрин.

По его мнению, теперь Украине придется ввозить больше соли из-за границы. Нехватку соли из-за остановки предприятия почувствуют и в Европе, так как Венгрия, Польша, Грузия, Молдова, Азербайджан, Румыния – постоянные клиенты «Артемсоли».