Катастрофа из-за украинской войны: в Молдове запасов топлива осталось на два дня! haqqin.az из Кишинева
В среде нефтяного бизнеса Республики Молдова выражают обеспокоенность относительно дефицита топлива, который может возникнуть в стране в самое ближайшее время. Собственные источники haqqin.az отмечают, что имеющихся в Молдове запасов нефтепродуктов осталось на два дня.
При этом Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ), официальная государственная структура, которая отвечает за энергетический сектор республики в комментарии для haqqin.az заявило, что топливный резерв в Молдове достаточен и о потенциальном кризисе говорить рано.
Тем не менее, компетентные специалисты в Молдове, несмотря на заверения НАРЭ, разделяют опасения представителей деловой среды. В эксклюзивном комментарии для haqqin.az экс-депутат парламента, эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ отметил, что угроза возникновения серьезного топливного кризиса в республике крайне велика.
По его мнению, недостаток топлива начинает проявляться уже сейчас, и на это есть целый комплекс причин, большая часть которых связана с военными действиями на территории соседней Украины.
«В Молдове 75% потребностей приходится на дизельное топливо. Основным поставщиком нефтепродуктов была и остается Румыния. Однако были и поставщики из других источников, в том числе из России, с нефтепродуктами которых работали более мелкие импортеры. С началом войны эти источники исчезли. Осталась только Румыния», - обозначил первую причину Вячеслав Ионицэ.
Как пояснил эксперт, в Румынии производители топлива работают с нефтью, поставляемой из Казахстана. В свою очередь, эта нефть поступала через российский порт, расположенный всего в 200 км от Мариуполя. О прямой связи между боевыми действиями и возникшим нарушением логистических цепочек в данном случае догадается даже самый несведущий человек.
«Логистика портов Черного моря предполагает товарооборот на 100 млн тонн. Из них 3 млн тонн приходились на долю Республики Молдова. Из-за войны почти вся логистика просела. Украинцы ищут пути восстановления экспорта-импорта, ведь товар есть, но доставить его нет возможности», - сказал экономист.
Еще одной причиной топливного коллапса, который начал развиваться в Молдове еще до кризисных событий, Вячеслав Ионицэ с сожалением назвал фатальные ошибки в энергетической политике местных властей, приведшие к отсутствию конкуренции и, по его собственному выражению, «квази-монополии».
«Молдова – единственная страна в Европе, которая жестко регулирует нерегулируемый рынок. Фиксированные цены на бензин и дизтопливо – это нонсенс. В результате применения тех формул, которые избрало государство, когда растет цена на топливо, ситуация на рынке нормальная, а когда цена падает, наступает хаос. Это обескураживает продавцов, и они делают закономерный вывод: зачем продавать здесь, когда рядом есть Украина? Удивительно, но получается, что образцом для Молдовы в этом вопросе, стал СССР, где система регулирования рынка нефтепродуктов полностью доказала свою несостоятельность», - заключил Ионицэ.
Эксперт отметил, что мелкие игроки топливного рынка Молдовы оказались в тяжелейшем положении. Крупные компании занимаются и производством, и реализацией – розничной и оптовой. Соответственно, оптовая цена для продавцов, которые могут в сложившейся ситуации оперировать только румынским продуктом, не позволяет им рассчитывать на достаточную прибыль. По мнению Ионицэ, у мелких компаний нефтяного рынка Молдовы шансов на выживание немного.
Нацагентство по регулированию в энергетике ежедневно устанавливает предельные розничные цены для продавцов топлива, и, как показывает практика, цифры на табло автозаправок с ними совпадают. Так, стоимость бензина регулярно обновляет рекорд: на 27 мая ему назначена максимальная стоимость в 30 леев 95 банов (около 1,7 доллара США), а дизтопливу – 27 леев 14 банов (ок.1,4 доллара США).
26 мая поступило официальное сообщение от правительства Румынии о предоставлении Молдове партии гуманитарной помощи с целью повышения энергетической безопасности. Речь идет о 130 тыс. литров дизтоплива и 113 тыс. литров бензина, которые в скором времени должны попасть в страну. Пока о том, как они будут распределяться, власти Молдовы не сообщали.