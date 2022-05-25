Репортерская группа haqqin.az. Кишинев 02:40

В среде нефтяного бизнеса Республики Молдова выражают обеспокоенность относительно дефицита топлива, который может возникнуть в стране в самое ближайшее время. Собственные источники haqqin.az отмечают, что имеющихся в Молдове запасов нефтепродуктов осталось на два дня. При этом Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ), официальная государственная структура, которая отвечает за энергетический сектор республики в комментарии для haqqin.az заявило, что топливный резерв в Молдове достаточен и о потенциальном кризисе говорить рано.

Тем не менее, компетентные специалисты в Молдове, несмотря на заверения НАРЭ, разделяют опасения представителей деловой среды. В эксклюзивном комментарии для haqqin.az экс-депутат парламента, эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ отметил, что угроза возникновения серьезного топливного кризиса в республике крайне велика. По его мнению, недостаток топлива начинает проявляться уже сейчас, и на это есть целый комплекс причин, большая часть которых связана с военными действиями на территории соседней Украины. «В Молдове 75% потребностей приходится на дизельное топливо. Основным поставщиком нефтепродуктов была и остается Румыния. Однако были и поставщики из других источников, в том числе из России, с нефтепродуктами которых работали более мелкие импортеры. С началом войны эти источники исчезли. Осталась только Румыния», - обозначил первую причину Вячеслав Ионицэ. Как пояснил эксперт, в Румынии производители топлива работают с нефтью, поставляемой из Казахстана. В свою очередь, эта нефть поступала через российский порт, расположенный всего в 200 км от Мариуполя. О прямой связи между боевыми действиями и возникшим нарушением логистических цепочек в данном случае догадается даже самый несведущий человек.