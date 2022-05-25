Reuters: США попросили Украину не наносить удары по России
«США предупредили Киев об опасности ударов с украинской стороны по территории России, в особенности вглубь страны, так как это несет в себе риски эскалации». Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.
Как отмечается, опасения у представителей Вашингтона вызывает использование для этого Украиной поставляемого Западом вооружения.
«У нас есть опасения по поводу эскалации, и в то же время мы не хотим устанавливать географические ограничения или слишком связывать Украине руки в использовании того, что мы им даем», - рассказал один из собеседников издания.
Другой источник отметил, что у США и Украины есть взаимное понимание того, в какой мере Киев может использовать поставляемое ему вооружение.
«К настоящему моменту у нас есть общее понимание границ», - подчеркнул он.