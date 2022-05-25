Запад может снять санкции с российских олигархов в обмен на помощь Украине?

Страны Запада рассматривают идею предоставить российским бизнесменам возможность «откупиться» от санкций в обмен на то, что их деньги будут направлены на восстановление Украины, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

По данным агентства, с подобной инициативой выступила заместитель премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд на встрече представителей стран-членов «Группы семи» (Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Япония и США) на прошлой неделе. Со слов собеседников агентства, Фриланд подняла этот вопрос после того, как обсудила его с «российскими олигархами» – канадский министр знакома с некоторыми из них еще со времен журналистской работы в Москве (она несколько лет возглавляла московское бюро газеты Financial Times), пишет РБК.

По словам одного из собеседников агентства, украинская сторона знает об этих дискуссиях. Запад заинтересован в том, чтобы «видные российские олигархи отмежевались от Путина» и в то же время обеспечивали финансирование Украины, утверждает источник.

Источник агентства подчеркнул, что пока речь идет только об идее, никаких решений не принято. Но, с его слов, западные страны заинтересованы в такой возможности. Как отмечает AP, предложение может помочь устранить юридические препятствия для властей таких стран, как Германия, где процедура конфискации замороженных активов очень сложная. По мнению источников, если российские бизнесмены добровольно откажутся от части своего имущества за рубежом, это упростит задачу.

Евросоюз, США, Британия и другие государства начали вводить санкции против России, в том числе бизнесменов, из-за вторжения РФ в Украину. По данным Европейской комиссии, которые приводит AP, на сегодняшний день в странах ЕС заморожены активы россиян почти на €10 млрд ($10,7 млрд). В Кремле арест активов российских бизнесменов сравнили с ограблением на Диком Западе. По словам представителя президента Дмитрия Пескова, российские предприниматели честно заработали на то, что конфисковали из-за санкций, они не являются олигархами.