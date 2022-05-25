Пентагон: союзники снабжают Украину необходимым оружием

Союзники обеспечивают Украину материально-технической базой, необходимой для борьбы с российским вторжением, заявил на брифинге для журналистов высокопоставленный чиновник Минообороны США, рассказывая о поставках вооружения Украине, сообщает Русская служба BBC.

По словам чиновника Пентагона, из 108 гаубиц М777, обещанных Украине, 85 уже используются на поле боя. К ним уже доставлено порядка 190 тыс. 155-мм снарядов. Страны также передали Украине девять вертолетов Ми-17 и 73% обещанных дронов-камикадзе Switchblade.

"Все больше оборудования прибывает ежедневно, и это охватывает всё, от БМП и противобатарейных радаров до сухих пайков и медикаментов, а также много чего еще", - заверил представитель Пентагона.