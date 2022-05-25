Альтернатива ЕС: Британия предлагает создать новый альянс с Украиной и Турцией

Британский премьер-министр Борис Джонсон предложил создать новый политический, экономический и военный альянс в качестве альтернативы Европейскому союзу (ЕС). Об этом сообщила в четверг газета Corriere della Sera со ссылкой на источники.

По их информации, предполагаемое объединение под эгидой Великобритании включало бы в себя Украину, Польшу, Эстонию, Латвию и Литву; позже, по задумке премьера, к так называемому Европейскому Содружеству могла бы присоединиться и Турция. По словам источников, британская инициатива рассчитана на государства, ревностно относящиеся к своему национальному суверенитету, придерживающиеся либеральных взглядов в экономике и противостоящие политике Москвы.