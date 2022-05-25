Израиль опасается атак на своих граждан со стороны Ирана: в зоне риска Азербайджан
Израильские власти не исключают, что Иран может организовать атаку на граждан еврейского государства в некоторых странах региона. Об этом в пятницу сообщает газета The Times of Israel.
Такие опасения связаны с убийством полковника Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хаcана Сайада Ходаи и утечками в СМИ о причастности к этому Израиля. Соответствующую информацию передала в среду газета The New York Times со ссылкой на источники в американском разведывательном сообществе.
В связи с этим, как сообщает The Times of Israel, высокопоставленные чиновники правительства и оборонных ведомств Израиля провели несколько консультаций, на которых обсуждался уровень угрозы. Ожидается, что в скором времени власти могут каким-либо образом проинструктировать граждан относительно поездок в граничащие с Ираном страны, но официально выпускать предупреждение пока не планируют.
Считается, что в зону риска войдут ОАЭ, Бахрейн, Азербайджан и, вероятно, Турция. Газета со ссылкой на источники отмечает, что на данный момент разведданных о конкретных угрозах нет, но власти будут советовать израильтянам быть более осторожными в поездках по граничащим с Ираном странам, в особенности по ОАЭ и Бахрейну, куда, как считают в Израиле, гражданам сейчас вообще не стоит ездить без самой крайней необходимости.
22 мая неизвестные расстреляли машину Ходаи, который подъезжал к своему дому в одном из переулков на востоке Тегерана. В покушении принимали участие два человека, передвигавшиеся на мотоцикле. Злоумышленники пять раз выстрелили в полковника. Пресс-служба КСИР назвала произошедшее актом терроризма. Президент Ирана Эбрахим Раиси в понедельник заявил, что власти страны отомстят за убийство полковника.