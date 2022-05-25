Израиль опасается атак на своих граждан со стороны Ирана: в зоне риска Азербайджан

Израильские власти не исключают, что Иран может организовать атаку на граждан еврейского государства в некоторых странах региона. Об этом в пятницу сообщает газета The Times of Israel.

Такие опасения связаны с убийством полковника Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хаcана Сайада Ходаи и утечками в СМИ о причастности к этому Израиля. Соответствующую информацию передала в среду газета The New York Times со ссылкой на источники в американском разведывательном сообществе.

В связи с этим, как сообщает The Times of Israel, высокопоставленные чиновники правительства и оборонных ведомств Израиля провели несколько консультаций, на которых обсуждался уровень угрозы. Ожидается, что в скором времени власти могут каким-либо образом проинструктировать граждан относительно поездок в граничащие с Ираном страны, но официально выпускать предупреждение пока не планируют.