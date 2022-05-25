Глава Погранслужбы ФСБ: У России не закреплены международными договорами границы с Азербайджаном

У России не завершено международно-правовое оформление государственной границы с Украиной, Азербайджаном, Казахстаном и США. Об этом 27 мая заявил руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов.

По его словам, также не закреплена международными договорами государственная граница России с Эстонией, Грузией и Японией.

«Не оформлена государственная граница между Россией и Украиной в районе Крымского полуострова. Она определяется на основании федерального законодательства о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации», - сказал Кулишов в интервью «Российской газете».

С США не урегулированы вопросы разграничения морских акваторий в Беринговом проливе. Делимитация государственной границы с Грузией завершена на 91%, но процесс остановился после событий 2008 года, пояснил Кулишов.