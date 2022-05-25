Российские сухопутные войска продолжают попытки оцепить Северодонецк и Лисичанск, недавно захватив несколько сел к северо-западу от Попасной, но украинские силы продолжают сохранять контроль. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

Россия оказывает давление на Северодонецкий котел, хотя Украина сохраняет контроль над несколькими обороняющими секторами, лишая Россию полного контроля над Донбассом, отмечается в обзоре.

Что касается ситуации на юге Украины, то британская разведка отмечает, что перед Южной группировкой войск России, вероятно, по-прежнему стоит задача оккупировать южную территорию Украины.