Ракетный удар по Днепропетровщине: спасатели ищут под завалами людей
Российские войска нанесли несколько ракетных ударов по Днепропетровщине. Вследствие атаки имеются серьезные разрушения. Об этом в своем Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
Ночь на Днепропетровщине прошла неспокойно. Также беспокойным оказалось и утро.
"Беспокойная ночь и беспокойное утро. Имеем несколько "прилетов". Серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей", - сообщил он.
В свою очередь, председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что российские войска обстреляли Днепровский район:
"На утро - три "прилета" в Днепровском районе. Сейчас информация о жертвах и масштабах разрушений выясняется. В других районах области ночь прошла спокойно".