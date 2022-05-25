CNN: США готовятся одобрить передачу Украине ракетных систем большой дальности

Администрация президента США Джо Байдена склоняется к тому, чтобы отправить в Украину системы реактивного залпового огня (РСЗО) большой дальности. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, уже на следующей неделе США объявят о новом пакете военной помощи, в который войдут и РСЗО.