CNN: США готовятся одобрить передачу Украине ракетных систем большой дальности
Администрация президента США Джо Байдена склоняется к тому, чтобы отправить в Украину системы реактивного залпового огня (РСЗО) большой дальности. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, уже на следующей неделе США объявят о новом пакете военной помощи, в который войдут и РСЗО.
Власти Украины просили о поставках такого вооружения уже много недель, однако ранее Вашингтон отказывал в выполнении этой просьбы из-за опасений, что Украина может использовать его для обстрелов территории России, что приведет к эскалации конфликта.
На совещаниях в Вашингтоне также поднимался вопрос, не поставят ли такие поставки под угрозу безопасность самих США - из-за того, что запасы этих систем не так велики. На прошлой неделе, пишет CNN, представители Пентагона встречались с генеральным директором Lockheed Martin, чтобы обсудить наращивание производства РСЗО. По словам источников CNN, одним из вариантов может быть предоставление Украине ракетных систем меньшей дальности. Обучение украинских военных обращению с американским оружием займет, как предполагается, около двух недель.