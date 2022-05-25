Израиль о возможной войне с «Хезболлой»

Израильские военные прогнозируют тысячи погибших в Ливане и несколько сотен в Израиле в будущей войне с ливанской шиитской группировкой «Хезболла», сообщает Ynet News.

Согласно информации, военный сценарий на северном фронте был реализован в ходе масштабных учений «Огненные колесницы», в результате которых были получены прогнозы потерь на первые девять дней военных действий. Согласно оценкам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), «Хезболла» будет ежедневно запускать по Израилю в среднем около 1500 ракет, уничтожив, таким образом, 300 солдат и мирных жителей и разрушив или повредив около 80 зданий.

При этом, по предварительным данным, тысячи человек будут убиты с ливанской стороны, в том числе боевики «Хезболлы» и бойцы спецназа в бригадах Радвана. По оценкам же военных, гражданские лица также станут жертвами обстрелов, несмотря на предупреждения ЦАХАЛ о необходимости эвакуации.